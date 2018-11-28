Çeçen lider de Diriliş Ertuğrul hayranıymış

Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov, Türkiye ziyaretinde Diriliş Ertuğrul setini ziyaret ederek bütün oyuncu ve yapım ekibini Çeçenistan'a davet etti.

TÜRK TARİHİNE MERAKLI

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'ün TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin tiryakisi olduğu ve hiç bir bölümü kaçırmadan izlediği ortaya çıktı. Dizi hayranlığını Türkiye ziyareti esnasında çekimlerin yapıldığı set'e ziyaretinde açıklayan Kadirov'un açıklamaları oyuncuları sevindirdi.

OYUNCULARA DEĞERLİ HEDİYELER VERDİ

Sette dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile işbirliğini konuşan Kadirov, dizinin ileriki bölümlernide Çeçen müziğinin kullanılmasını istedi. Görüşmenin sonunda oyuncu ve yapımcı ekibi Çeçenistan'a davet eden Kadirov aktörlere isimlerinin yazılı olduğu saatler, dizide 'Hayme Ana' rolünü canlandıran Hülya Darcan'a Nenan Ciy (Analık Şanı) madalyasını taktı. Bir süre önce ülkemize resmi ziyaret yapan Venezüella Devlet Başkanı Moduro'da ülkesindeki televizyonlarda yayınlanan Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etmiş, oyuncularla bol bol fotoğraf çektirmişti.