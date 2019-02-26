Çavuşoğlu: 'Çifte standarttan uzak bir Avrupa Birliği istiyoruz'

Ankara'da gerçekleştirilen "AK Parti ve MHP Çankaya İlçe Yönetimleri ile Birlik ve Beraberlik Toplantısı"na katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen AB-Arap Birliği Zirvesi hakkındaki" soru üzerine, dün Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmayı hatırlattı.

''Çifte standarttan uzak bir Avrupa istiyoruz'' dedim. Bunu savunan nadir bakanlardan bir tanesiyim Avrupa için. Maalesef bugün Avrupa ikiyüzlülükle ve çifte standartta en üst noktaya çıkmıştır, ifadelerini kullandı.