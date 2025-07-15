İstanbul’da “Casperlar” adıyla bilinen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 79 zanlının 70’i tutuklandı. Aralarında örgüt lideri “Hamuş” kod adlı İsmail Atız’ın da bulunduğu çeteye yönelik geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, işlemleri tamamlanan 79 zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği 70 zanlının tutuklanmasına, 9 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

Suç dosyası kabarık

“Casperlar” suç örgütü, başta Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece olmak üzere İstanbul’un çeşitli ilçelerinde; “kasten öldürme”, “nitelikli yağma”, “iş yeri kurşunlama”, “fuhuş”, “uyuşturucu ticareti” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi çok sayıda suça karışmakla suçlanıyor.

Soruşturma dosyasına göre örgüt, rakip organize yapı olan “Daltonlar” çetesine karşı da silahlı çatışmalara girerek İstoç Ticaret Merkezi çevresinde hâkimiyet kurmaya çalıştı. Bu süreçte birçok iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği belirlendi.

231 adrese eş zamanlı baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 126 kişi için 231 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İlk etapta 70 kişi gözaltına alınırken, ilerleyen günlerde bu sayı 79’a yükseldi.

Operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 190 fişek, 46 uyuşturucu hap ve 940 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elebaşına kırmızı bülten

Suç örgütünün lideri İsmail Atız’ın Almanya’da yakalandığı, hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldığı ve iade sürecinin sürdüğü açıklandı.