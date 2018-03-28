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Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti

2018 yılının ilk 2 ayında 20 bin 308 esnaf iflas ederken, 2014’den bu yana iflas eden toplam esnaf sayısı 430 bin 275 oldu.

2018 yılının ilk 2 ayında 20 bin 308 esnaf iflas ederken, 2014'den bu yana iflas eden toplam esnaf sayısı 430 bin 275 oldu.

EKONOMİK DURGUNLUK ESNAFI VURUYOR

Türkiye'deki Kobi raporları ve Türkiye Esnaf Sanatkarları konfederasyonu'ndan TESK edinilen bilgilere göre 2018 yılının ilk 2 ayında 20 bin 308 esnaf iflas bayrağını çekerken, 2014'ten bu yana iflas eden esnaf sayısı 430 bin 275 oldu.

Bunun yanı sıra bu yılın ilk iki ayında 22 bin 758 esnafında sicil değişikliğine gittiği belirlendi.

KOBİ KREDİLERİNİ BİLE ÖDEYEMİYORLAR

Geçtiğimiz yıl esnaflarla ilgili basına yaklaşık 140 haber yansıdı. Yine aynı dilim içerisindeki KOBİ'lerle ilgili 14 bin 509 haber çıktığı belirlendi. 2017 yılında küçük ve orta büyüklükteki işletmelere KOBİ'ye Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kolay kredi imkanı sunulurken, bu yıl kredi taksidini ödeyemediği için icralık olan toplam KOBİ sayısının 332 bin 461'e ulaştığı belirlendi.

TAKİPTEKİ KREDİ YÜZDE 17 ARTTI

 

Bunun dışında, takipteki KOBİ kredilerinin tutarı bir yılda yüzde 17 artarken, 25,3 milyar lira fırladığı görüldü. 2018 Ocak ayında ise bu tutar 25.6 milyar olarak karşımıza çıktı.

BANKA BORÇLARI KORKUTUYOR

Geçtğimiz 2017 yılında tahsili gecikmiş alacak tutarındaki artışı yüzde 40 oranında KOBİ kredilerinden kaynaklanırken, bankalara borçlanan her yüz KOBİ'den 10'dan fazlasının icralık durumunda olduğu görüldü.


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