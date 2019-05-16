Çarşı grubu liderine silahlı saldırı anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda geçtiğimiz salı günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce Çarşı grubu liderlerinden Alen Markanyan'ı bacağından vuran Harun Dulkara, aynı taraftar grubundan Turgut Kubilay Koçhan ile 'yan bakma' nedeniyle tartışmaya başladı. İkili arasındaki kavganın büyümesi üzerine Turgut Kubilay Koçhan bir börekçiden bıçak alıp dışarıya çıktığı sırada Harun Dulkara yanında bulunan silahı ateşledi. İkiliyi de tribünlerden tanıyan Ayhan Güner kavgayı ayırmak istediği sırada bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Olaydan kısa bir süre sonra Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından Harun Dulkara yakalanarak gözaltına alındı. Dulkara, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayhan Güner'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.