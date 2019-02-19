Çarpışma dizisi final mi yapıyor?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Çarpışma için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Çarpışma dizisinin çok yakında final yapacağı ifade edildi.

Show TV'nin sezon ortasında yayına soktuğu ve büyük umutlar vaat eden projelerinden biri olarak gösterilen Çarpışma dizisinin reytinglerde çakılması kafaların karışmasına neden oldu. Reytinglerde özellikle ilk bölümlerde pek yüz güldürmeyen dizinin az da olsa bir hayran kitlesinin bulunması umutları yeniden yeşertti.

Dizi Final Yapacak Mı?

Sosyal medyada bugün yayılan bir iddia ise dizinin hayranlarını adeta şok etti. Çarpışma dizisinin 3 bölüm sonra final yapabileceği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede hızla yayılan bu iddia dizinin hayranları tarafından tepki ile karşılanırken Show TV'nin Genel Müdürü Suavi Doğan'a üst üste sorular geldi.

Suavi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve Çarpışma dizisinin final yapmayacağı belirtildi.