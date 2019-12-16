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Cansu Taşkın kaza geçirdi
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Cansu Taşkın kaza geçirdi

Ünlü model Cansu Taşkın, dün gece lüks otomobili ile kaza geçirdi.

Ünlü model Cansu Taşkın, dün gece lüks otomobili ile kaza geçirdi.

Dünyanın en ünlü futbolcuları arasında yer alan Christiano Ronaldo ile Instagram üzerinden mesajlaştığı haberleriyle gündeme gelen Cansu Taşkın, Ferrari marka otomobiliyle trafik kazası geçirdi.

Paylaşımları binlerce beğeni alan ünlü model, İstanbul'un Florya ilçesinde ölümden döndü. Lüks Ferrari marka aracıyla gece dışarı çıkan Taşkın, lastiklerin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve elektrik direğine çarptı. Habertürk'ün haberine göre, otomobil kullanılamaz hale gelirken Taşkın ise hastaneye kaldırıldı. Cesur model, korku dolu anlarını anlattı. Manken, "Virajı dönerken lastik patladı. Yerler de ıslak olunca direğe çarptım. Verilmiş sadakam varmış" dedi.


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