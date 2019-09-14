Çankırı'da peş peşe 3 deprem!

Çankırı'da 1 günde 3 deprem birden meydana geldi. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, saat 14.46'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 7 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4.7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4.8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedilmişti. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmiş; depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedilmişti.