Çanakkale'de okullara kar tatili

Yoğun kar yağışı nedeni ile ilk kar tatili haberi Çanakkale'den geldi. Çanakkale'de okullar yarın 25 Şubat Pazartesi gününde tatil ilan edildi.

Çanakkale merkez ile bazı ilçelerde yoğun kar yağışı nedeni ile ilk ve orta dereceli okullar Pazartesi günü tatil edildi.

Çanakkale'de Okullar Tatil

Çanakkale Valiliği, okulların tatil edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamasında, "İlimiz genelinde dün akşamdan beridir devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile buzlanma yüzünden öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları adına Merkez İlçede ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde 25 Şubat 2019 Pazartesi günü (yarın) resmi ve özel, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personeller ve hamile personel de belirtilen günlerde idari izinli sayılacaktır." ifadeleri yer aldı.