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Çanakkale'de korkutan orman yangını
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Çanakkale'de korkutan orman yangını

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları kapsamında 10 yangın söndürme helikopteri de bölgede çalışmalarda yer aldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları kapsamında 10 yangın söndürme helikopteri de bölgede çalışmalarda yer aldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çeşitli özelliklerde 40 araç, 15 dozer ve 100 arazöz ile çok sayıda işçi sevk edildi.

Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, yangın alanına intikal eden ekiplerin çalışmaya başladığını bildirdi.

Saat 22.40'ta başladığı bildirilen yangın, Behramlı köyü ile Davutbey Çiftliği mevkilerinde sürüyor. Rüzgarın etkisiyle ara ara büyüyen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım ediyor.

Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy'dan bilgi aldı.

Öte yandan GESTAŞ, Çanakkale yönünden Eceabat'a geçirilecek müdahale araçları için ek feribot seferleri düzenliyor.

Yaklaşık 9 saattir rüzgarın da etkisiyle şiddetini sürdüren yangına müdahale için 10 helikopter de Behramlı köyündeki sahada, havadan söndürme çalışmalarına başladı.


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