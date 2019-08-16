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Can Yaman ile Demet Özdemir aşkı belgelendi
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Can Yaman ile Demet Özdemir aşkı belgelendi

Yakışıklı oyuncu Can Yaman ile güzel artist Demet Özdemir'in aşkı sonunda belgelendi. Çiftin art arda yükledikleri fotoğraflardaki manzara detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

Yakışıklı oyuncu Can Yaman ile güzel artist Demet Özdemir'in aşkı sonunda belgelendi. Çiftin art arda yükledikleri fotoğraflardaki manzara detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Can Yaman ve Demet Özdemir, dizilerinin final yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Uzun süredir aşk yaşadıkları konuşulan çift, iddiaları bir türlü kabul etmedi ancak tatil fotoğraflarıyla aşkı belgelemiş oldular.

İlk olarak Can Yaman, köpeğiyle beraber yüzdüğü videoyu Instagram hesabından paylaştı. Demet Özdemir de Yaman'ın ardından Instagram hesabına kendi fotoğrafını yükledi. Bu iki paylaşımdaki ayrıntı ise takipçilerin gözünden kaçmadı. İkilinin paylaşımlarında dikkat çeken ayrıntı ise manzara oldu.

Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarda manzaraların aynı olması ikilinin Marmaris'te beraber tatil yaptıklarını ele vermiş oldu.


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