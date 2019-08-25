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Can Yaman fark attı
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Can Yaman fark attı

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, Amerika'da uluslararası Scoop TV tarafından düzenlenen Televizyonun Star Adamı yarışmasında 64 ismi geride bıraktı.

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, Amerika'da uluslararası Scoop TV tarafından düzenlenen Televizyonun Star Adamı yarışmasında 64 ismi geride bıraktı.

Star TV ekranlarında yayınlanan ancak geçtiğimiz günlerde final yapan Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Can Yaman, farkını ortaya koydu. Yaman, dünya çapında yapılan bir yarışmada 64 rakibini sollayarak birinciliğe oturdu.

Amerika'da uluslararası Scoop TV tarafından 'eonline' sitesinde düzenlenen #TVsTopLeadingMan 2019 (Televizyonun star adamı) yarışmasında Can Yaman sürprizi... Yaman, dünyaca ünlü 64 starı geride bırakarak finale kaldı.

Can Yaman'ın rakibi ise Supernatural dizisinin yakışıklı oyuncusu Jensen Ackles. Yabancı oyuncuya ciddi bir fark atan Can Yaman açık ara farkla şimdilik birinci. Yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesi bulunan Yaman, şimdilerde İtalya'da tatil yapıyor. Yakışıklı oyuncu önceki gün kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.


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