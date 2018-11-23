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Can Yaman'dan Demet Özdemir iddialarına yanıt
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Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Can Yaman'dan Demet Özdemir iddialarına yanıt

Erkenci Kuş dizisinin iki yıldızı Can Yaman ile Demet Özdemir hakkında çıkan aşk iddialarına yakışıklı oyuncudan açıklama geldi.

Erkenci Kuş dizisinde gösterdikleri performansla son dönemin en çok yakıştırılan çiftleri arasında gösterilen Can Yaman ile Demet Özdemir ikilisinin aşk yaşadığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda samimi şekilde eğlenirken görüntülenen ikili magazin gündeminin ilk sırasında yer alıyordu.

Bebek'te görüntülenen Can Yaman, Demet Özdemir ile aşk iddialarına yanıt verdi.

Patlayan flaşlarla şaşkına dönen Can Yaman, hakkında çıkan aşk iddiaları için bir hafta sonra açıklama yaptı.

Yakışıklı oyuncu, “Ne aşkı? Aşk yok” diyerek iddialara son noktayı koydu.

Geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında görüntülenen ikiliden Can Yaman'ın, güzel oyuncunun yanağından makas alması, aşk dedikoduların çıkmasına neden olmuştu.


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