Can Yaman'dan Demet Özdemir iddialarına yanıt

Erkenci Kuş dizisinde gösterdikleri performansla son dönemin en çok yakıştırılan çiftleri arasında gösterilen Can Yaman ile Demet Özdemir ikilisinin aşk yaşadığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda samimi şekilde eğlenirken görüntülenen ikili magazin gündeminin ilk sırasında yer alıyordu.

Bebek'te görüntülenen Can Yaman, Demet Özdemir ile aşk iddialarına yanıt verdi.

Patlayan flaşlarla şaşkına dönen Can Yaman, hakkında çıkan aşk iddiaları için bir hafta sonra açıklama yaptı.

Yakışıklı oyuncu, “Ne aşkı? Aşk yok” diyerek iddialara son noktayı koydu.

Geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında görüntülenen ikiliden Can Yaman'ın, güzel oyuncunun yanağından makas alması, aşk dedikoduların çıkmasına neden olmuştu.