Çamurdan Elektrik Üretiliyor!

Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi Sitilce bölgesinde yaklaşık 3 yıl önce, Avrupa Birliği'nin (AB) yüzde 85, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yüzde 6 ve Adıyaman Belediyesi'nin yüzde 9 finansman desteğiyle kurulan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, kendi ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayabiliyor.

ÇAMUR ELEKTRİĞE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Tesis Sorumlusu ve malzeme mühendisi Mehmet Akif Taştan, kentteki tüm atık suyun tesiste toplandığını söyledi. Tesisin arıtma kapasitesinin günlük 32 bin 808 metreküp olduğunu ifade eden Taştan, şöyle konuştu:

'' Adıyaman'da tüm atık sular alınıp tesiste işleniyor. Burada çeşitli aşamalardan geçen atık sular, temizlendikten sonra Atatürk Barajı'na deşarj ediliyor.Tesisimiz İleri Biyolojik Atık Su Arıtma tesisi olduğu için azot ve fosfor giderimi de yapılıyor. Su arıtımında hiçbir kimyasal madde kullanılmamaktadır. Atık suların arıtılması sonucu günlük 20 ton çamur çıkmaktadır. Bu çamuru çeşitli makinelerde çürütüp 2 bin metreküp biyogaz üretiyoruz. Biyogazın da tamamını yakarak günlük 600 kilovat elektrik elde ediyoruz. Bu sayede tesisimizin ihtiyacının yüzde 90'ını karşılamış oluyoruz ve ayda 60 bin lira kasamıza kalıyor.''

Taştan, arıtılan atık suların bir kısmını tesisin bahçe sulamasında kullandıklarını dile getirerek, tesisin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 24 saat izlendiğini sözlerine ekledi.