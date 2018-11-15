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Camide cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen imam serbest
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Asayiş - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Camide cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen imam serbest

Adana'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cami içerisinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 56 yaşındaki imam tahliye edilirken, mağdur çocuk, 'Çocukluğumu mahvetti, geleceğimi de mahvetsin istemiyorum.' diye tepki gösterdi.

Adana'da bir camide Kuran kursu eğitimi veren 56 yaşındaki imam M.D. iddialara göre o dönem 12 yaşında olan kız çocuğu E.S.'ye camiye ait depoda cinsel istismarda bulundu. Çocuğun 3 yıl sonra yaşadığı olayı okuldaki rehber öğretmenine anlatması sonucu hakkında dava açılan ve 8 ay tutuklu yargılanan imam M.D. tahliye edilirken, mahkemede bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu, ""Bu adam çocukluğumu gençliğimi mahvetti. Geleceğimi de mahvetsin istemiyorum" diyerek karara tepki gösterdi.

Şu anda Mersin'deki bir lisede eğitim gören E.S., iddiaya göre 4 Aralık 2017'de okulun rehberlik öğretmeniyle yaptığı görüşmede, 12 yaşındayken yaz tatilinde sabahları Adana'daki bir camide Kuran kursuna gittiği sıralarda, temizlik de yaptığını, bu sırada imam M.D.'nin kendisini depoya gönderip elektrik süpürgesinin torbasını getirmesini istediğini söyledi. Karanlık olan depodan çıkmak üzereyken içeri imam M.D.'nin girdiğini "Çok güzelsin" diyerek boynundan öptüğünü ve kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bu iddia üzerine rehberlik öğretmeni, okula polis çağırıp, E.S.'nin başından geçeni anlatıp ailesine bilgi verdi. İddia üzerine ifadesi alınan genç kızın suçladığı imam M.D. tutuklanıp, hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesi alınan E.S.'nin ifadelerine yer verildi. İmam M.D.'nin cep telefonu fenerini yakarak yaklaştığı E.S.'ye "Çok güzelsin" dediğini ve boynundan öptüğünü, ardından üst kıyafetlerini çıkarttığını, elini pantolonunun içerisine sokarak parmağını vajinasına soktuğu, sonrasında kalçalarını okşadığını ve cinsel organını beline değdirdiği iddiaları yer aldı. E.S.'nin çığlık attığı ve sesini kimseye duyuramadığı, sonrasında kendisini otoban kenarındaki parkta bulduğunu, iç çamaşırında kan izleri gördüğü anlatıldı. İddianamede mağdur E.S.'nin olay sonrası yanına gelen M.D.'nin olayı kimseye anlatmaması, ikisinin arasında sır olarak kalmasını istediği, anlattığı taktirde olacaklardan kendisinin sorumlu olacağını söylemesi üzerine, korkarak kimseye anlatmadığı ifadelerine yer verildi.

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8 AY HAPİS YATIP SERBEST KALDI

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nca alınan genital raporda, belirtilen parmak penetrasyonu sonucu oluşabilecek kısmi eski yırtık ile uyumlu olduğu bildirildi. İmam M.D., Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık M.D., "Mağdure ifadesinde sakallı şahıstan bahsetmektedir. Benim sakalım yoktur. Sakallı insan kim ise onu söylemesini istiyorum. Benim olayla bir alakam yoktur. Çok rencide oldum" diyerek beraatini talep etti. Mahkeme M.D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. 2 Ekim'de ikinci duruşmada mahkeme heyeti, tanıkları dinledikten sonra M.D.'nin avukatından savunmasını aldı. Avukat R.Ç., E.S.'nin ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu belirterek, M.D.'nin tahliyesini istedi. M.D.'nin tutuklu bulunduğu 8 aylık süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, tahliyesine karar verdi.

"İNSANIN HAYATI BÖYLE MAHVEDİLİR Mİ?"

Mağdur genç kız E.S. ile annesi A.S., tahliye kararına tepki gösterdi. Çocukluğu ve gençliğinin mahvolduğunu belirten genç kız, "Avukatım mahkemeye girmeme gerek olmadığını söylemesi üzerine ikinci duruşmaya katılmadım. Daha sonra tahliye kararını öğrendim. Bu bana imkansız geliyordu. Avukatımı arayıp, 'bu nasıl adalet, kötü insanlar içimizde dolaşacak mı? İyi insanlar ölmediği sürece kötü insanlara ceza verilmeyecek mi? Hani benim gençliğim' dedim. Bir insanın hayatı böyle mahvedilir mi? Sonra sinir krizi geçirdim. O günden beri adalet arıyorum. Bu ülkede adaletin olacağına inanıyorum. Gençliğimi çocukluğumu bana geri versinler. Çocukluğumu, gençliğimi mahvetti bu adam, artık geleceğimi de mahvetsin istemiyorum. Ülkenin üst düzey yöneticileri yargı sürecini hızlandırsın. Yargının isabetsiz kararlarını istemiyorum. Okulumda derslerim düştü, psikolojim bozuldu. İntihar girişimlerim oluyor, çevrem annem, babam ve yakınlarım çok üzülüyor. Ben sadece adalet istiyorum."


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