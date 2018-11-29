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Cami hırsızı eski ayakkabısını getiriyor yenisini götürüyor
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Asayiş - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Cami hırsızı eski ayakkabısını getiriyor yenisini götürüyor

İstanbul Sultangazi'de bir camiye dadanan hırsız, cemaati canından bezdirdi. Eski ayakkabısını getiren hırsız, cemaatin namaza durduğu sırada yenisini alarak kayıplara karışıyor.

İstanbul Sultangazi'deki bir camiye dadanan hırsız, cemaatin korkulu rüyası oldu. Camiye eski ayakkabılarıyla gelen hırsız, cemaat namazdayken beğendiği yeni bir çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karışıyor. Abdesthanelere de giren hırsızın, burada abdest alan vatandaşların ceplerinden telefonlarını ve paralarını çaldığı tespit edildi.

Sultangaz, Cebeci Mahallesi'nde bulunan Mescid-i Aksa Camisi'ne abdest alma bahanesiyle gelen hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Abdest almak isteyen bir vatandaş, ceketini askılığa astı. Fırsat kollayan hırsız ise vatandaşın ceket cebine elini uzatarak ceketteki telefonu ve bir biktar parayı alarak gözden kayboldu. Hırsızlık olayı cami kamerasına anbean yansırken, cemaat hırsızın bulunmasını istiyor.

ESKİYİ GETİR YENİYİ GÖTÜR

Görüntüleri izleyen cami cemaati ceket içerisindeki telefonu alıp camiden ayrılan kişinin son aylarda camiye dadanan hırsız olduğunu belirledi. Cemaatten Muhammet Ayşan, “Camimizde sürekli hırsızlık olayları vuku bulmaktadır. Camimize kadrolu bir hırsız dadandı. Durmadan cemaatimizin cep telefonlarını çalmaya başladı. Bunun için yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Hüseyin Şimşek adlı vatandaş ise, camiye dadanan hırsızın ayakkabı hırsızlığı da yaptığını belirterek, “Eskileri bırakıyor, yenileri alıp gidiyor. Kim olduğunu bilmiyoruz" dedi. Cami cemaatinden Hayrettin Yavuz da,“Hırsızın taktiği her camide olduğu gibi, bizim camimizde de maalesef aynı. Masum vatandaşlarımız ceketini askıya astığı zaman hırsız geliyor, cep telefonunu çalıyor. Kameralar gördüğü halde biz bunu önleyemiyoruz. Sürekli bu kişi geliyor. Maalesef gelip ayakkabılarımızı, telefonlarımızı alıp kaçıyor" diye konuştu.



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