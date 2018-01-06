Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Cami altı Diyanet Kafe
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Cami altı Diyanet Kafe

Ankara’nın Bilkent semtinde yer alan ve şehit cenazelerinin kaldırıldığı ‘Vip Camii’ olarak anılan Ahmet Hamdi Akseki Camiinin altında kafeterya açıldı. Camiinin kapısına da, ‘Kitap-Kahve’ adı verilen kafeteryanın tabelası ve ‘Lezzetle Okumak İçin’ yazısı asıldı.

Ankara'nın Bilkent semtinde yer alan ve şehit cenazelerinin kaldırıldığı ‘Vip Camii' olarak anılan Ahmet Hamdi Akseki Camiinin altında kafeterya açıldı.

diyanet-kafe-2

LEZZETLE OKUMAK İÇİN

 

Camiinin kapısına da, ‘Kitap-Kahve' adı verilen kafeteryanın tabelası ve ‘Lezzetle Okumak İçin' yazısı asıldı.

KAFETERYA'DA KÜTÜPHANE VAR

Tost ve sandviç'in yanı sıra, çay kahve soğuk içeceklerin de satıldığı kafeteryada, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlanan, dini içerikli kitaplar da bulunuyor.

İŞLETMECİLİĞİNİ DİYANET YAPIYOR

Kafeterya, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından işletiliyor.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kışlada acemi er canlı bomba iddiasıyla tutuklandı
Cami altı Diyanet Kafe
Cenk’in, 4.5 yıllık kazancı olan 81 TL’ye neler yapılabilir?
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
Ergenlikte hemen her şey stres kaynağıdır
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolu el hijyeninden geçiyor
El ayak ağız hastalığı menenjite yol açabilir
-
Çok Okunanlar
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
Egzersiz alışkanlığını kalıcı kılmak için hangi adımlar atılmalı
Egzersiz alışkanlığını kalıcı kılmak için hangi adımlar atılmalı
Online yılbaşı alışverişi yaparken dikkat
Online yılbaşı alışverişi yaparken dikkat
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Son Haberler
Kışlada acemi er canlı bomba iddiasıyla tutuklandı
Kışlada acemi er canlı bomba iddiasıyla tutuklandı
Cami altı Diyanet Kafe
Cami altı Diyanet Kafe
Cenk’in, 4.5 yıllık kazancı olan 81 TL’ye neler yapılabilir?
Cenk’in, 4.5 yıllık kazancı olan 81 TL’ye neler yapılabilir?
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
Ergenlikte hemen her şey stres kaynağıdır
Ergenlikte hemen her şey stres kaynağıdır
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolu el hijyeninden geçiyor
Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolu el hijyeninden geçiyor
El ayak ağız hastalığı menenjite yol açabilir
El ayak ağız hastalığı menenjite yol açabilir
İstanbul’da dehşet saçan seri tecavüzcü yakalandı
İstanbul’da dehşet saçan seri tecavüzcü yakalandı
Savunma sanayinde dev ortaklık
Savunma sanayinde dev ortaklık
Cenk Tosun resmen Everton’da imza saati belli oldu
Cenk Tosun resmen Everton’da imza saati belli oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık