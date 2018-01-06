Cami altı Diyanet Kafe

Ankara'nın Bilkent semtinde yer alan ve şehit cenazelerinin kaldırıldığı ‘Vip Camii' olarak anılan Ahmet Hamdi Akseki Camiinin altında kafeterya açıldı.

LEZZETLE OKUMAK İÇİN

Camiinin kapısına da, ‘Kitap-Kahve' adı verilen kafeteryanın tabelası ve ‘Lezzetle Okumak İçin' yazısı asıldı.

KAFETERYA'DA KÜTÜPHANE VAR

Tost ve sandviç'in yanı sıra, çay kahve soğuk içeceklerin de satıldığı kafeteryada, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlanan, dini içerikli kitaplar da bulunuyor.

İŞLETMECİLİĞİNİ DİYANET YAPIYOR

Kafeterya, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından işletiliyor.