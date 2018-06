Call of Duty: Black Ops III PlayStation'da ücretsiz oldu - Bedava oyun nasıl indirilir?

Call of Duty Black Ops serisinin son halkası Black Ops III PlayStation 4'te ücretsiz oldu. Sadece PlayStation Plus üyelerinin sahip olacağı Call of Duty: Black Ops III'ü 11 Temmuz tarihine kadar alabilirsiniz. Oyunu bir kere kütüphanenize eklediğinizde oyun sunsuza kadar sizin olacak. Yalnız oyunu oynamak için Plus aboneliğinizin de olması gerekiyor.

Ücretsiz oyunun duyurusunu Activision Sony'nin E3 konferansında yaptı. 12 Ekim 2018 yılında piyasaya çıkacak olan Call of Duty: Black Ops IIII için, Activision'un hayranları tekrardan heyecanlandırmak için böyle bir hediye dağıttığını söyleyebiliriz.

Call of Duty serisinin bu seneki oyunu Call of Duty: Black Ops IIII olacak ve 12 Ekim'de piyasada olacak. Bedavaya dağıtılan Call of Duty: Black Ops III ise 11 Temmuz'a kadar ücretsiz edinebilirsiniz.