Call of Duty: Black Ops 4 Zombi Modu Hikaye Fragmanı yayınlandı

Activision'un bu sene çıkaracağı Call of Duty oyunu Black Ops 4 hikaye modu bulundurmayacak. Bunun yanında oyun bolca çok oyunculu ve zombi modu sunmayı hedefliyor.

Son olarak yapımcı ekip Call of Duty: Black Ops 4'ün zombi modu için ‘Kaos' başlıklı yeni bir hikaye fragmanı yayınladı. Oyun çıkışıyla birlikte IX, Voyage of Despair ve Blood of the Dead olmak üzere üç adet Zombi modu sunacak.

Oyunla ilgili daha fazla detay San Diego Comic-Con panelinde açıklanacak. Panel 19 Temmuz tarihinde Türkiye saati ile 23:00'da başlayacak.

Call of Duty: Black Ops 4, 12 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasaya çıkacak.

Yayınlanan fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.