Call of Duty: Black Ops 4 için yeni bir zombi hikaye videosu yayınlandı

Activision'ın bu sene piyasaya süreceği Call of Duty oyunu olan Black Ops hikaye modu içermeyecek. Oyun bunun yerine çok oyunculu ve zombi modunda oyuncuları ekstra eğlendirmeyi hedefliyor.

Yapımcı ekip Treyarch tarafından yayınlanan yeni videoda Call of Duty Black Ops 4'ün bir zombi moduna yakından bakıyoruz.

Activision ve geliştirici Call of Duty: Black Ops 4'ün zombi modu için yeni bir fragman yayınladı.

Activision ayrıca Call of Duty: Black Ops IIII Mystery Box Edition'ı duyurdu. Call of Duty: Black Ops IIII Mystery Box Edition'da Call of Duty: Black Ops 4 oyunun kopyası, koleksiyon kutusu, 1000 parçalık puzzle, Dark Horse çizgi romanı, Voyage of Despair, IX ve Blood of the Dead için üç taş baskı, pop-socket, Scarlett Rhodes, Bruno Delacroix, Diego Necalli ve Stanton Shaw FiGPiN'leri, SteelBook, 10 adet Specialist arması ve Black Ops Pass bulunacak.



Call of Duty: Black Ops 4, 12 Ekim 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasada olacak.

Yayınlanan fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.