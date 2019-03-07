Çalışan anneye aylık 80 lira ek gelir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İş'te Anne Projesi ile 2018 yılında kurs ve programlara katılan kadınlar için günlük verilen miktarı 2019 yılı için 80 liraya kadar çıkarıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kadınların ve ailenin toplumda güçlenmesi, nitelikli eğitim imkanlarına sahip olması, iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması ve kadın girişimci sayısının artırılması amacı ile tüm çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Çalışan Anneye Destek

Bakan Selçuk yaptığı açıklamasında ailenin ve kadınların güçlendirilmesi için çok önemli adımlar attıklarını ifade ederek, TÜİK verilerine göre 2005'te istihdam edilen 5 milyon 108 bin kadın bulunurken 2018 Kasım itibarıyla bu rakamın 8 milyon 960 bine çıktığına vurgu yaptı.