Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Çağlar Söyüncü Manchester City'nin radarında
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Çağlar Söyüncü Manchester City'nin radarında

Manchester City, Leicester City ile bu sezon müthiş bir performans sergileyen Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek için harekete geçti.

Manchester City, Leicester City ile bu sezon müthiş bir performans sergileyen Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek için harekete geçti.

Bu sezon Leicester City'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken aynı zamanda A Milli Futbol Takımı'nda da Merih Demiral ile merkez savunma hattını oluşturan Çağlar Söyüncü için Manchester City devrede. Premier Lig'e istediği gibi başlayamayan ve 12 hafta sonunda 25 puanla zirvedeki Liverpool'un 9 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan İngiliz devinde Teknik Direktör Pep Guardiola, devre arası transfer döneminde stoper bölgesi için milli futbolcuyu da listesine ekledi.

Guardiola'yı bu transfere yönlendiren nedenlerden en büyüğü de Leicester City'nin ligde 12 maçta kalesinde sadece 8 gol görmesi ve bunda en büyük payın Jonny Evans-Çağlar Söyüncü ikilisinde olması. İngiliz basınında yer alan haberlere göre mevcut durumda Leicester'ın 1 puan gerisinde bulunan Manchester ekibi, Çağlar'ı renklerine bağlamak için nabız yoklamaya başladı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın da çok istediği 23 yaşındaki futbolcu için maviler kesenin ağzını açmaya hazır.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Çağlar Söyüncü Manchester City'nin radarında
A Milli takımımıza müthiş gelir
MasterChef Türkiye 14 Kasım kim elendi?
Türkiye İzlanda ilk 11'ler
Real Madrid Yusuf Yazıcı için İstanbul'da
18 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? 2019 9 günlük ilk ara tatil ne zaman?
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni açıklama
Çalışan annelere 1300 lira destek
Bülent Korkmaz istifa etti
-
Çok Okunanlar
Çukur 74.Bölüm izle Show TV Canlı Sansürsüz Full Tek Parça
Çukur 74.Bölüm izle Show TV Canlı Sansürsüz Full Tek Parça
Her Yerde Sen 20.Bölüm izle
Her Yerde Sen 20.Bölüm izle
11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci
Galatasaray Rizespor Şifresiz Canlı izle Netspor Taraftarium Jestyayın Justin TV
Galatasaray Rizespor Şifresiz Canlı izle Netspor Taraftarium Jestyayın Justin TV
İmamoğlu ile çocuk arasında güldüren diyalog
İmamoğlu ile çocuk arasında güldüren diyalog
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Çağlar Söyüncü Manchester City'nin radarında
Çağlar Söyüncü Manchester City'nin radarında
A Milli takımımıza müthiş gelir
A Milli takımımıza müthiş gelir
MasterChef Türkiye 14 Kasım kim elendi?
MasterChef Türkiye 14 Kasım kim elendi?
Türkiye İzlanda ilk 11'ler
Türkiye İzlanda ilk 11'ler
Real Madrid Yusuf Yazıcı için İstanbul'da
Real Madrid Yusuf Yazıcı için İstanbul'da
18 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? 2019 9 günlük ilk ara tatil ne zaman?
18 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? 2019 9 günlük ilk ara tatil ne zaman?
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni açıklama
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni açıklama
Çalışan annelere 1300 lira destek
Çalışan annelere 1300 lira destek
Bülent Korkmaz istifa etti
Bülent Korkmaz istifa etti
Mehmet Ali Erbil ameliyat olacak
Mehmet Ali Erbil ameliyat olacak
Galatasaraylı futbolculara şerefsiz söylemi
Galatasaraylı futbolculara şerefsiz söylemi
Ahmet Nur Çebi isyan etti
Ahmet Nur Çebi isyan etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji