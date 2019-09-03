Çağlar Çorumlu yeniden Güldür Güldür'de

Ekranların en çok güldüren şov programı Güldür Güldür de geçtiğimiz sezon kadrodan ayrılan Çağlar Çorumlu ile yeni sezon için anlaşma sağlandı.

13 Temmuz'da son kez Show TV ekranlarına çıkan sevilen program Güldür Güldür Show, yeni bir kanal arayışında. Fenomen program, yeni sezonda bomba bir ekiple ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerdeİrem Kahyaoğlu ve Aylin Kontente ile anlaşıldığı öğrenilen programa, yıldız oyuncu Çağlar Çorumlu'nun geri döneceği öğrenildi.

Kadrosunda güçlü isimleri barındıran ve Ali Sunal'ın sunumuyla gerçekleştirilen eğlence programı Güldür Güldür Show'un sevenleri, programın bir an önce yeni adresinin belli olmasını istiyor.

Güldür Güldür Show'da, Çorumlu'nun yokluğunda geçen bir önceki sezonun ardından, programın sevenleri bu haberle adeta havalara uçtu.