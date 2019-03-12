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ByLock operasyonunda 102 gözaltı
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

ByLock operasyonunda 102 gözaltı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında,ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 102 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullanıcılarına yönelik operasyonları devam ediyor. 

Savcılık bu kapsamda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen farklı meslek gruplarından 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı kararının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şu ana kadar İstanbul'da 33, İstanbul dışında 12 olmak üzere 45 şüpheliyi yakaladı.
Diğer şüphelileri arama çalışması devam ediyor.


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