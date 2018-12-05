ByLock kullanan 19 eski polisin cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 19 eski polise, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

Esasa ilişkin savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, beraatlarına karar verilmesini istedi.

FETÖ ile iltisakları olmadığını savunan sanıkların ardından avukatları da müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Savunmaların ardından hükmü açıklayan Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanıklardan Cuma Türkcephe'ye, "si̇lahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini bildirdi.

Sanıklardan Abuzer Özkal ile Ali Karagöz'ün aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Abdülkadir Karakaya, Abdullah Atak, Abdullah Bayram, Adem Akça, Ali Kamil Fidan, Arif Kutlu, Aydın Arı, Aydın Yılmaz, Bayram Ayan, Burhan İnan, Caner Aydoğdu, Cebrail Yıldırım, Cengiz Demir, Durakan Özer ve Emrah Yalçın'ı 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp itirafçı olan sanık Cuma Tekin T'ye 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası veren mahkeme, sanık hakkındaki hükmün geri bırakılmasına da karar verdi.

Mahkeme, sanıklardan Atilla Özbay'ın dosyasının ayrılarak yargılamanın yeni bir dosyada yapılmasına hükmetti.