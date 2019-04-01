Büyükşehirlerde kaybeden AKP, tanzim çadırları toplamaya başladı

Mahalli İdareler seçimleri bitti ve sonuçlar açıklanmaya başladı. Yenilgiye uğrayan AKP başta Ankara olmak üzere kaybettiği yerlerde tanzim satış çadırlarını toplamaya başladı.

ANKARA'DA SATIŞ ÇADIRLARI SÖKÜLDÜ

Ankara'dan gelen ilk fotoğraflı haberlere göre Mansur Yavaş'ın açık farkla kazandığı Ankara'da kurulan tanzim satış çadırları toplanmaya başladı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında toplama işlemleri yapan belediye personelinin bir daha bu çadırların kurulmayacağını söyledikleri ifade edildi.

İSTANBUL VE DİĞER İLLER'DE SIRADA

Büyük bir moral bozukluğunun yaşandığı ve Millet İttifakı adayı Mansun Yavaş'ın büyükşehir belediye başkanlığını kazandığı Ankara'da böyle bir girişimin olabileceği tahmin ediliyordu. İstanbul'da da merkezi yerlerde kurulan tanzim satış çadırlarının önümüzdeki günlerde söküleceği iddia edildi.