Büyükçekmece'de korkutan patlama: 1 ölü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir patlama meydana geldi. Apartmanda yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Büyükçekmece'de bir apartmanda yaşanan patlama büyük korku ve paniğe neden oldu. Hürriyet Mahallesi Güvercin Sokak'ta bulunan 7 numaralı apartmanda bulunan dairede büyük bir gürültü ile patlama yaşandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkili birimlere iletirken patlamada 1 kişinin canından olduğu ifade edildi.

1 Kişi Hayatını Kaybetti

Olay yerindeki ilk incelemelerde polis ekipleri, patlamanın nedeni ile ilgili çalışma başlattı. Vatandaşlar, patlamaya doğalgaz sızıntısının neden olduğunu ifade ederken patlama çevredeki vatandaşlarda büyük korku ve paniğe neden oldu.

İstanbul Valiliği'nden ise patlama hakkında bir açıklama geldi.