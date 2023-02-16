Büyük Felaketin Artçıları, Mersin'e Vurdu

6 Şubat günü en acı deprem haberiyle güne uyanan Türkiyem, Akdeniz'in bir bölümü ve Güneydoğu Anadolu'yu vuran ülkemizde yaşanan en büyük deprem felaketinin artçıları bu kez çevre illerden Mersin'e sirayet etti.

13.5 milyon vatandaşımıza etki ettiği ifade edilen çağın en büyük felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor Türkiyem. Bütün kurum ve kuruluşları teyakkuza geçmiş durumda.

İlk gününden itibaren bölgeye ulaşmaya çalışan ve enkazda kalan yurttaşlarımızı kurtarmaya kendini adayan yüzbinlerce insanımızın gayretleri sonucu depremin üzerinden 11-12 gün geçmesine rağmen sayılıda olsa insanlar çıkarılıyor.

Depremin yıktığı bir kaç gün içinde bina enkazlarının doldurduğu sokaklara giremeyen ağır iş makineleri, sokakların temizlenmesi ile artık enkaz yıkıntılarında çalışıyor.

Arama kurtarma faaliyetlerinin sona ermesinden sonra çok büyük bir hafriyat çalışmasıyla eski yerleşim birimleri boşaltılıp yeni projeler üzerinden, yeniden evleri yıkılan vatandaşlara sağlam ve konforlu konutlar inşa edilecek.

Büyük felaket sonrasında 10 milyon insanın sokakta kaldığı, evsiz kaldığı ifade ediliyor. Bu insanlar ilk günden itibaren şehir dışına çzıkarılarak değişik kentlerdeki kamu ve yerel yönetimlerin tesislerine yerleştirilmeye başlandı.

Kredi Yurtlar Kurumunun yaklaşık 800 bin yatağı yine depremzeler için boşaltıldı. Üniversite eğitiminde yüzyüze eğitim programı şimdilik uzaktan eğitime çevrildi.

Evleri yıkılan depremzedelerin şu anda barınmak icin yola çıktıkları şehirlerin başında Mersin geliyor.

Mersin'de deprem sarsıntısından oldukçe etkilendi. Binalar yıkılmasada ciddi oranda sarsıldı. Zelzele bütün vilayette ciddi şekilde hissedildi.

Kaldi ki mevcut binalarda ciddi araştırmalar yapılmadığı için binaların görünmez noktalarında hasar alıp almadıkları henüz bilinemiyor.

Mersin Büyük Şehir Belediye Başkanı'nın ifadesine göre nüfus olarak sığınmacılarla birlikte 3 milyonu geçmiş durumda.

Şehirde değişik kentlerden gelen vatandaşlardan başka Suriye,Rusya, Ukrayna ve değişik Arap ülkelerinden gelen insanlarla birlikte yaklaşık 1 milyon'dan fazla yabancı barındırıyor. Mersin'in şu anda üçte biri Türkçe konuşmayan dış ülkelerden gelen insanlarla dolu.

Yaklaşık 10 yıldan beri Suriye'den gelen sığınmacılara ek olarak beş senedir önce nükleer enerji santralınde çalışmak için gelen Ruslar, şimdide Rus- Ukrayna savaşından kaçıp gelen yaklaşık yüzbini bulan Rus ve Ukrayna vatandaşına ev sahipliği yapıyor Mersin.

Şehrin en ücra noktalarında dahi ev satın alarak konut fiyatlarını şu anda en yüksek noktalara taşılan sığıınmacılar yüzünden Mersin'e tayin çıkan devlet memurları yaz döneminde oturacak ev bulamayınca başka şehirlere tayinlerini istemek zorunda kalıyorlardı.

Şu anda kiralık ev fiyatlarının bile Mersin içinde 15-20 bin TL seviyesine tırmanması akııllara zarar bir durumun yaşandığını gösteriyor.

Bir on yıl evveline göre Türkiye'nin en çok boş konut stoğuna sahip Mersin'de artık kiralık ev bulmanın mümkün olmadığı söyleniyor.

Peki büyük deprem felaketinden kaçıp gelen, kendilerine güvenli mesken ve mekanlar arayan depremzedeler ne yapacak.



Şimdilik yerel yönetimler ve halk canla başka gelen misafirlerini konuk ediyorlar. Yol kenarlarına ve sosyal tesislere kurulan mutfakların dumanı tütüyor. Giysiler, ayakkabılar ve üstü kapalı mekanlar yatıp kalkmaları için temin ediliyor. Ancak bu durum nereye kadar devam edecek.

Önceki gün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Halk Tv.de yaptığı konuşmada gelecek günler için derin endişeler taşıdığını ifade etti. Belediyenin gücü insanları bir yere kadar taşıyabilir ancak sonrasında ne olacak.

"Mersin'in Mezitli, Erdemli ve Silifke ilçelerinde şimdiden yığılmalar başladı. Ana arterler ve sokaklar Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep., Kilis, Malatya plakalı arabalarla dolu. Biz Mersin'e ortalama bir milyon depremzedenin geleceğini tahmin ediyoruz."

"Bunların büyük bir kısmı akrabalarının yanına yerleşiyor ancak bir o kadar insanda yerel yönetimlerden, kamu kuruluşlarından yardım istiyor."

"Türkiye'de bir depremzedenin gelebileceği ve yerleşmeyi düşüneceği en mükemmel şehir Mersindir. Mersin insanları sever ve kucaklar. Bizde elimizden gelen bütün misafirperverliği gösteririz. Ancak Belediyenin gücüde bir yere kadar idare eder. Sonrasında yani imkanların tükendiğinde ne olacak. Ne yapabiliriz endişelerim var."

"Depremzedeler için başka şehirlerde ve özellikle iç anadolu bölgesinde 'de hazırlıklar başlamalı. Depremzedeler o şehirlerede yönlendirilmeli. Çünkü şu anda Mersin konaklama ve yerleşim kapasitesini çoktan aşmış durumda. Mersinlilerin konukseverliğinin sınırı yok tabiki, ancak Mersinli vatandaşlarımızında imkanları hızla tükeniyor." şeklinde konuşarak kaygılarını dile getiriyor.

Hükümetin Mersin'e yönelik çok ciddi bir planlaması olmalı. Büyük felaketin yaşandığı 10 ilimize ek olarak Elazığ'da deprem bölgesine ilave edildi. Toplam 11 şehir depremden etkilendi.

Mersin 12. şehir olarak bu hasar görmüş deprem görmüş şehirlere ilave edilmeli. Çünkü bölgede yaşanan artçı depremlerin bir bölümü Mersin'e taşındı.

Mersin kendisine sığınan insanlara kol kanat germek için olağanüstü fedakarlıklar yapıyor. Ancak bu şehrinde bir taşıma kapasitesi var.

Türkiye ne bu felakete ne de göç dalgasına hazırlıklıydı. Zaten hangisine hazırlık yapabildi ki

Suriye savaşının getirdiği olumsuzluklar ve göç dalgası karşısında hala çaresizlik içinde bekliyor. İleriye yönelik gelişmeler karşısında göçmenler için bir planlama yapılamıyor.

Radikal ve köklü kararlar alınamıyor

Ülkelerine gönderilme konusunda bile bir konsensus üzerinde anlaşılmış değil. Hatta daha acısı Türkiye'de kayıtlı kayıtsız ne kadar sığınmacı olduğu bile net olarak ifade edilemiyor.

Mersin son 10 yı içinde kayıtlı kayıtsız bir milyona yakın Suriyeli göçmene ev sahipliği yapıyor.

Türk milletinin misafirperverliği ve fedakarlığı hangi noktaya kadar gider bilinmez ancak artık Suriyeli göçmenlere karşı ilk zamanlardaki hoşgörü, yerini tedirginlik ve endişeye terketmiş durumda.

Mersin, Adana ve yakın şehirlerdeki Suriyelilerin durumuda ilginç bir hal almış durumda. Ülkelerine gitmeye hiç niyetleri yok. Kendilerine sunulan gösterilen tolerasla, ticaret hayatında bayağı ileri noktalara taşınmışlar.

Konut ve arazi satın alıyorlar. Yeni ticarethaneler açıyorlar. Kendilerince özel bir ekonomi geliştirmiş ve kendi nüfuslarına özel bir istihdam potansiyeli oluşturmuş durumdalar.

Türkçe öğrenmeye bile luzum görmeden paralel bir Suriyeliler devletini sosyal ve ekonomik olarak Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hayata geçirmişler.

Çoğunun altlarında lüks otomobiller var. Eğlence mekanlarının yarısından fazlasında yine Suriyeli, Rus ve Ukraynalı sığınmacılar var. Hayat sıtandartlarında belirgin bir artış olduğu gözleniyor.

Ancak Türk esnaf ekonomik sıkıntılar içinde vergilerle boğuşurken, sığınmacı statüsündeki insanların vergilerden muaf ve geniş bir toleransla işlerini yapmaları artık toplumda ciddi bir sıkıntı oluşturuyor.

Hal böyleyken yine plansız bir göçle Mersin ikinci bir şok dalga yaşıyor ve yaşayacak. Gelen insanların daha uzun süre bölgede barınmak zorunda kalması ve havalar ısındıktan sonra iş aş arayışlarına girmesi yeniden sıkıntı dalgasını büyütecek. Bölgede sınırlı bir ticari faaliyetin bulunması ve tarım ağırlıklı bir ekonominin bulunması istihdam imkanlarını genişletemiyor.

Aşırı nüfus yığılması başta mesken sıkıntısı, aşırı kira artışları ve yiyeck içecek fiyatlarında anormal zamları beraberinde getirecek.

Bundan Mersinliler'inde çok fena etkilenecekleri bir gerçek. Peki bu durumda yetkililer nasıl bir hal çaresi bulacaklar.

Sadece Mersin değil, iç göçün yöneldiği Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla içinde aynı sorunlar kapıda bekliyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, işte bu konulara daha sorun kangrenleşmeden köklü çözüm yolları getirilmesi ve planların bir an önce uygulamaya konulmasını istiyor.

Bence son derece haklı bir yaklaşım. Vakit geç olmadan, depremin şokunu atlatırken, büyük bir ivedilikle bu konuda master planların hayata geçirilmesi ve kimsenin mağdur edilmemesi gerekiyor.

Türk milleti birlik ve beraberlik duygusu ile bu zor günleri aşmasını bilir.

Hiç bir Türk vatandaşı kesinlikle mağdur edilmez. Ancak devletimizin vakit geçirmeden harekete geçmesi elzemdir.

Ne kadar hızlı karar verilip uygulamaya geçirilirse depremzedelerin mağduriyetleri, acıları o ölçüde hafifletilir.

Allah Bütün Türk Milletine Kolaylıklar Nasip Etsin