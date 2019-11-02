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Büyük aşka Aslı Enver'den olay cevap
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Büyük aşka Aslı Enver'den olay cevap

Evlenecekleri beklenirken ayrılan Aslı Enver ile Murat Boz çiftinden yeni bir haber geldi. Evler ayrılığın hemen ardından 'En iyi aşk kendini sevmektir' yazılı sweet ile poz verdi.

Evlenecekleri beklenirken ayrılan Aslı Enver ile Murat Boz çiftinden yeni bir haber geldi. Evler ayrılığın hemen ardından "En iyi aşk kendini sevmektir" yazılı sweet ile poz verdi.

2019 yılının Ocak ayında aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Murat Boz ve Aslı Enver çiftinin geçtiğimiz günlerde aldığı ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver dün paylaştığı Instagram fotoğrafında zafer işareti yaptığı bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta en çok dikkat çeken detay ise Enver'in "Is the best love, self love" yani "En iyi aşk kendini sevmektir" yazılı sweet giymesi oldu.

BÜYÜK AŞK BİTTİ

Murat Boz ve Aslı Enver, 2,5 yıllık aşkın ardından Nisan 2018'de ayrılmış ve bir süre sonra yeniden barışıp ilişkilerine kaldığı yerden devam etmişlerdi. Murat Boz'un evliliğe sıcak bakmaması yüzünden çiftin yeniden ayrıldığı iddia edildi. Ayrıca Murat Boz'un yakın çevresine "Yorulduk, olmayacağını zaten biliyorduk" dediği de iddialar arasında.


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