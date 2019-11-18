Büşra Nur Çalar'ın bebek mevlidi olay oldu

İşaret dili ile çektiği videolarla adını duyuran fenomen Büşra Nur Çalar'ın kızı için yaptığı bebek mevlidi sosyal medyada gündem oldu.

Yıllar önce çektiği işaret dili videolarıyla tanınan ve sonrasında yaptığı çeşitli paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen Büşra Nur Çalar, aylar önce yaptığı bebek mevlidiyle Twitter'da trendler listesine girdi.

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Bir dönem doğacak bebeği için hazırladığı bebek odasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve YouTuber Büşra Nur Çalar, bu sefer de daha önceden yaptığı mevlid ile gündeme geldi. Çalar'ın geçtiğimiz sene doğan kızına tek taş yüzük takıp bunu Instagram'da paylaşması da en çok paylaşım yapılarak eleştirilen bir diğer konu oldu.