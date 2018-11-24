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Büşra Develi popçu Edis ile aşk mı yaşıyor? Büşra Develi kimdir?
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Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Büşra Develi popçu Edis ile aşk mı yaşıyor? Büşra Develi kimdir?

Son dönemin en çok beğenilen oyuncularından Büşra Develi'nin popçu Edis ile birlikte olduğu iddia edildi.

Fi-Çi-Pi serisinde gösterdiği performansla adını duyuran güzel oyuncu Büşra Develi'nin son dönemin başarılı isimlerinden Edis ile birlikte olduğu iddia edildi. Genç oyuncunun bir mekanda Edis ile samimi şekilde eğlendiği ileri sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde bir partiye katılan ikilinin, içeride samimi görüntüler veridiği konuşulurken popçu Edis'in Büşra Develi'nin fotoğraflarına yaptığı yorumlar dikkatlerden kaçmadı.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te dünyaya gelmiştir. 4 kız kardeştirler. İlk okul eğitimini İzmit'te alan Develi ardından ailesi ile birlikte Antalya'ya taşınmıştır. Orta öğrenim ve lise eğitimlerini Antalya'da tamamlamış daha sonra hayalini kurduğu meslek olan oyunculuk için İstanbul'a taşınmıştır. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde almaya başlamıştır. Bu dönemde bazı dizilerde rol almaya başlamıştır. Hem dizi çekimleri hem okulu bir arada götüremeyen Büşra Develi okulunu dondurmak zorunda kalmıştır.

Büşra Develi, 2015 yılında İlyas Yalçıntaş'ın incir şarkısının klibinde rola almıştır. Ardından 2015 yılında Cem Karcı yönetmenliğindeki Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerle birlikte rol almıştır.

Büşra Develi, 180 cm boyu ve 55 kilo olması ile fiziğini de ön plana çıkarmış ve başarılı oyunculuğu ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır.

2017 yılında, yapımını Ay Yapımın üstlendiği Azra Kohen'in Fi, Çi, Pi, adlı kitap dizisinden televizyon dizisine uyarlanarak Puhu TV üzerinden yayınlanan Fi dizisinde rol almaya başlamıştır. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüüznataç'ın paylaştığı dizide Büşra Develi de Bilge karakteri ile başroller arasında yer almaktadır.

Büşra Develi, 2017 yılında yönetmenliğini Can Ulkay'ın senaristliğini Yiğit Güralp'in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi olan "Ayla" adlı yapımda Ast Subay Süleyman'ın gençliğini canlandıran İsmail Hacıoğlu ile birlikte rol almıştır. 

 


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