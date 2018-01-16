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Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
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Kadın - - Editör: Merve Ece İNAN

Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat

Burun estetiğinde burun kemiğine yönelik bir işlem yapıldığında pek çok faktöre bağlı olarak ödem oluşabileceğini savunan uzmanlar, burada birinci faktörün hastanın cilt yapısı olduğunun altını çiziyor.

İnce ciltli, açık tenli hastalarda şişlik ve morluk daha çok beklendiğini savunan uzmanlar, operasyon sonrası iki gün buz uygulaması yaparak şişme ve morarmaları minimuma indirebilindiğini hatırlatıyor.

 

İkinci faktörün, daha az travma yaratan cerrahi teknik kullanılması olduğunu paylaşan uzmanlar, günümüzde burun cerrahisi çok gelişmiş durumda olup, milimetrik kesi ve aletlerle istenen değişiklikler yapılabildiğini dile getiriyor. Ameliyat sonrası şişlik ve morluk oluşumunda şu her zaman bilinen bir gerçektir; bütün bu morluk ve şişlikler 10 gün içerisinde geçecektir. Bu, ameliyatın beklenen bir sonucudur. Geçici olduğu bilinir ve ona göre hazırlanılırsa süreç daha rahat geçecektir.

 

Burun ameliyatı sonrasında hastanede bir gece kalınabileceğini belirten uzmanlar, ameliyat sonrası ikinci gün burunun içindeki silikonların çıkartıldığını kaydediyor. Ameliyatın yedinci gününde burun sırtındaki kalıp çıkartılır ve burun ucunda varsa dikişler alınır. Bundan sonra kontroller; birinci ay, üçüncü ay ve birinci yıl şeklinde yapılır.

 

Ameliyat öncesinde anestezi ile ilgili tetkik ve tahlillerin yapılması gerektiğini savunan uzmanlar, ameliyat öncesi grip, nezle veya soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanmamak için dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.


Ameliyat öncesinde kan sulandırıcı veya buna benzer gıda takviyelerinden uzak durulmasını öneren uzmanlar, bitki ilaçları veya çaylarının 10 gün önceden bırakılması gerektiğini hatırlatıyor. 


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