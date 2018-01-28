Burseya dağı’nda uçaklar ve tanklar hedefliyor topa tutuyor

Afrin'de terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. TSK'dan bu sabah yapılan açıklamaya göre şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 oldu.

YOĞUN BİR BOMBARDIMAN ALTINDA

Bu sabah Burseya Dağı'nda Mehmetçik ve ÖSO ile teröristler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Havanın açmasının ardından terör örgütünün Burseya'daki beton koruganları, tünelleri, kuleleri karadan ve havadan vuruluyor. İşte Afrin'de son durum:

HEDEF BURSEYA'NIN KULELERİ

11.09 Afrin'deki terör hedefleri savaş uçakları ve fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı. Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafından da görülebiliyor.

Bölgede havanın açmasının ardından terör örgütünün Burseya Dağı'nda uzun sürede hazırladığı beton koruganları, beton mevzileri, kuleleri, tünelleri ateş altına alındı.

TERÖRİSTLER BÜYÜK DARBE YEDİ

09.57 Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in Kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda şiddetli çatışmalar başladı.

Bölgedeki gazetecilerin bildirdiğine göre TSK ve ÖSO ile PYD/PKK arasında Burseya Dağı'nda yoğun çatışmalar yaşanıyor. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.

Burseya Dağı'nın büyük bölümü teröristlerden temizlenmiş, terör örgütü Burseya Dağı'nın Afrin'e bakan yamaçlarına çekilmişti. Burseya Dağı'nda terör örgütünün beton mevzileri, tünelleri, kuleleri bulunuyordu.