Bursaspor'a haciz şoku

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı bir süreç geçiren Bursaspor Kulübü haciz şokuyla sallandı.Yeşil beyazlı ekibe 2016/2017 sezonunda transfer olan ancak ligde bir dakika bile forma giyemeyen Bursaspor'un eski oyuncusu Furkan Özçal, alacakları için kulübe avukatlarını yolladı.Özlüce tesislerine haciz memurları ile gelen avukatlar kulüp yetkilileriyle görüştü.Oyuncunun avukatına 50 bin euroluk alacağına karşılık 25 bin euro verilmesi teklif edildi.Ancak avukatın bunu kabul etmeyip 50 bin euro'yu peşin istediği öğrenildi.Daha önce alacağı olan 450 bin euro'yu ödenmesine rağmen Furkan Özçal'ın anlaşmaya yanaşmaz tavrı ise tepkilere sebep oldu.Kulüp yetkilileri de haciz işlemini onaylarken, Bursaspor kulübünün takım otobüsü ve kulüpteki elektronik eşya vb. haciz geldiği öğrenildi

Konu hakkında Bursaspor'un açıklama yapması bekleniyor