Burcu Esmersoy'dan hemcinsleri hakkında şok açıklama

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, kadınlar hakkında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Esmersoy, "Benden kadınlara asla fazla zarar gelmez. Benden bu kadar korkmalarına gerek yok." dedi.

Türkiye'nin en çok beğenilen kadınlarından birisi olan Burcu Esmersoy, kadınlar konusunda açıklamalar yaptı. Kadınların görünüşünü en çok beğendiği isimlerden biri olan Esmersoy bunu kabul ettirebilmek için çok fazla vakit harcamadığını da söyledi.

Kıskanç Değilimdir

Esmersoy, "Biz kadınlar her zaman haklı çıkmışızdır. Hiçbir zaman güzel ve seksilik adına fazla zaman harcadığım görülmemiştir. Kurallarımı zaten hep kendim belirlerim. Benden hiçbir kadına asla zarar gelmez. Şu ana kadar da hiçbir kadına bir zararım dokunmamıştır. Benim kıskanılacak pek fazla bir özelliğim yok." dedi.