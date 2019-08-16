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Burak Yılmaz Lecce yolcusu
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Burak Yılmaz Lecce yolcusu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın Lecce'de formasının hazır olduğu iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın Lecce'de formasının hazır olduğu iddia edildi.

Yaz transfer döneminde Burak Yılmaz'ı transfer etmek isteyen -ancak transferi resmiyete kavuşturamayan Lecce'de forma numaraları belli oldu.

Bu sezon kadrosuna tam 10 transfer yapan ve forvet hattına Lapadula haricinde iyi bir golcü takviyesi yapamayan sarı kırmızılı ekibin Burak Yılmaz ısrarının devam ettiği belirtilirken, Sportif Direktör Meluso'nun menajer Özkan Doğan aracılığıyla Başkan Fikret Orman'a mesaj gönderdiği öğrenildi.

Akşam'da yer alan habere göre; 9 gün sonra transfer sezonu sona erecek olan İtalya'da, Lecce'nin Burak hamleleri devam edecek gibi gözükürken, 33 yaşındaki yıldız futbolcunun da Serie A'da oynamak istediği ifade edildi. '17' numaralı formanın boş kalması kafalarda soru işareti bırakırken, Meluso'nun önümüzdeki günlerde yine İstanbul'a çıkarma yapacağı öğrenildi.

2 Riccardi, 3 Vera, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 6 Benzar, 7 Haye, 8 Mancosu, 9 Lapadula, 10 Falco, 11 Shakhov, 13 Rossettini, 14 Dumancic, 16 Meccariello, 18 Pierno, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 21 Gabriel, 22 Vigorito, 23 Tabanelli, 25 Gallo, 27 Kazanda, 28 Fiamozzi, 29 Rispoli, 32 Lo Faso, 37 Majer, 39 Dell ' Orc, 75 Felici, 77 Tachtsidis, 95 Bleve, 97 Chironi.


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