Burak Özçivit Diriliş Ertuğrul'a transfer oluyor

Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi dönemi başlıyor. Osman Gazi rolü için bir süredir görüşmelerin devam ettiği Burak Özçivit ile yapımcı şirket anlaşma sağladı. Milliyet'te Ali Eyüboğlu'nun bugünkü köşe yazısında göre Burak Özçivit, Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'yi canlandıracak.

ALİ EYÜBOĞLU: PÜRÜZLER GİDERİLDİ

Yeri gelmişken Burak Özçivit fanlarının ısrarla yanıt aradığı iki konuya da açıklık getireyim.

Tekden Film'le 'Diriliş Osman Gazi'yi oynaması için el sıkışan oyuncuyla, yapım şirketi arasındaki pürüzler önceki gün giderildi. Burak Özçivit, 'Diriliş'e, Ertuğrul dönemi bittikten sonra 'Diriliş Osman Gazi' olarak başlayacak.

TRT 1'in dizisiyle, eşi Fahriye Evcen hamileyken anlaşan Burak Özçivit, Allah kısmet ederse 'Diriliş Osman Gazi' başladığında baba olacak

2017-2018 sezonunda marka yüzü yaptığı Burak Özçivit'e 2.5 milyon TL ödeyen Altınyıldız, sözleşme yeniledi. Oyuncu, bu kez 3 milyon TL'ye anlaştığı Altınyıldız Classics'in yeni koleksiyonuna modellik yaptı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul'un 122. yeni bölümünün başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten henüz bir açıklama gelmedi.