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Ömer Suat Menali

Bunun Bir Sebebi Var...

Merhaba Dostlar,
Köşe yazılarımı okuyanlar bilir, ben 23 Haziran seçimleri için bir yazı yazmadım, yorum yapmadım. Ama inandığım bir şey vardı; Türklerin tarihini incelerseniz pagan döneminden beri daima haksızlığa uğrayanın yanında yer aldıklarını görürsünüz…

Dikkat ederseniz pek çok anket kuruluşu ve köşe yazarı bu kadar açık fark beklemediklerini söylediler. Benim tek korkum sosyal demokratların sahillerden güneşten denizden dönmeyecekleriydi. Ama en az CHP'liler de AKP'liler kadar davalarına sahip çıkıp dönüp geldiler oylarını kullandılar.

Bu yelpazeye bir de AKP'lilerin küskünlerini kırgınlarını bıkmışlarını eklerseniz kimsenin beklemediği oy farkının çıkması normaldir. Ben yakınlarıma hep onu söyledim. CHP'liler güneşi denizi bırakıp gelirlerse % 70 CHP alır demiştim.

Dış etkileri de görmemezlikten gelemeyiz. ABD de AB de RABİA ve Müslüman Kardeşler kültüründen ziyade Bektaşi ve Alevi Kültürüne daha sıcak bakıyorlar. Bir tarihte Kalkandelen ( Tetova- Blaj)) Bektaşi Tekkesi Dervişi bize bunu şöyle açıkladı ki bu konuda Prof Dr. İzzettin Doğan'ın da görüşü buna yakındır.

Alevilik ve Bektaşilik Anadolu Türklerinin daha doğrusu Türkmenlerin Göçerlerin inanç ve ritüellerini içerir. Rabia olsun Müslüman Kardeşler olsun ve diğer onlarca İslamik kültür Arap inançlarına yani İslamiyet'e dayanır. Bu da batı dünyasının pragmasına ters düşer.

Batı dünyası Atatürk'ün modern düşünce tarzına uyan ilke ve inkılaplarını içtenlikle benimsemiş ve sahip çıkmıştır ki - bugün olduğu gibi- beka davasında bizi Bolşeviklerin desteklemesine rağmen kabul görmüştür.

Günümüzün dinamik siyasi konjonktüründe artık bir partinin, bir liderin yıllarca iktidarda kalması zaten mümkün değildir. Kruçev, Tito, Franco , De Gaulle gibi liderlerin devri 20. Yüzyılda bitmiştir. Cumhurbaşkanının pek çok zaman ifade ettiği gibi METAL YORULMASI kaçınılmazdır. Ne demiş eskiler “tebdil-i mekânda ferahlık vardır….”

Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…

Ömer Suat MENALİ
Y. Mimar

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