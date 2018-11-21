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Bulgaristan Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Bulgaristan Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Bulgaristan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir otomobile uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Otomobilde 150 kilogram ağırlığında 400 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'da satılmak üzere, Bulgaristan'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, sınır kapılarında önlem alarak otomobili beklemeye başladı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan M.Ö., yönetimindeki Türkiye plakalı otomobil, durdurulup aramaya alındı.

Yapılan aramada, piyasa değeri, 8 milyon olan 150 kilo ağırlığında 400 bin uyuşturucu hap ve 10 LSD olduğu değerlendirilen madde ele geçirdi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü M.Ö., araçta bulunan F.Ö. ve olayla ilgili bağlantısı olan H.K., gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU ALICISI CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis, İstanbul'da uyuşturucuyu alacak şahısların da kimliğini belirledi. İstanbul'da operasyon düzenleyen Edirne polisi 17 suçtan aranması bulunan ve cezaevi firarisi K.M. ile A.V.'yi gözaltına alarak soruşturması için Edirne'ye getirdi. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.


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