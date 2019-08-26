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Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'den doğum günü kutlaması
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'den doğum günü kutlaması

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin olay doğum günü kutlaması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin olay doğum günü kutlaması magazin gündemine bomba gibi düştü.

2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, birbirine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor.

Evliliklerinde dört yılı geride bırakan çift, 2017 yılında da oğulları Okan Ali'yi kucağına almıştı. Mutlu bir aile kuran Düvenci, bugün 42. yaşına giren eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı eşi ile dudak dudağa olan romantik kareye "Sen... Hep sen... İyi ki sen... Hep sen... İyi ki doğdun sevgilim... Beraber yaşlanalım..." notunu düştü.


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