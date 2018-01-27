Bülent Ersoy Yoğun Bakımda!

Türkiye'nin en büyük ses sanatçılarından biri olan Bülent Ersoy 19 Ocak günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan testlerin ardından zatürre başlangıcı teşhisi koyulan Bülent Ersoy, yoğun bakıma alındı.

19 Ocak'tan itibaren yoğun bakımda tedavi gören Bülent Ersoy'un hastalığı olumlu yönde ilerliyor. Ancak yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ünlü Bülent Ersoy'a, doktorlar 1 ay sahneye çıkma yasağı koydu.

Bülent Ersoy'u hastanede ziyarete gelen ses sanatçısı Onur Akay, Bülent Ersoy'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Ses sanatçısı Onur Akay konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Bülent Hanım çok ağır bir hastalık geçirdi ve tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Doktorları 1 ay sahne yasağı koydu ama bu sesinde olan bir sorundan dolayı değil. Zatürre teşhisi ve ağır bir soğuk algınlığı nedeni ile sesi kısılmış." dedi.

Onur Akay, Ersoy'un sağlık durumunun iyiye gittiğini kısa sürede taburcu olacağını da söyledi.

"HAPSE GİRSEM SEVGİM AZALMAZ"

Muhabirin Onur Akay'a, " Bülent Ersoy'la aranızda bir mahkeme vardı ne oldu acaba?" demesi üzerine ise Onur Akay, "Paylaştığım bir fotoğraf nedeni ile bana 50 bin TL'lik tazminat davası açmıştı ancak, ben onun yüzünden hapse bile girsem ona olan sevgim azalmaz." ifadelerini kullandı.