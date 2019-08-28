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Bülent Ersoy nişanlı adama göz koydu
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Bülent Ersoy nişanlı adama göz koydu

Harbiye Açıkhava sahnesinde konser veren Bülent Ersoy, kendisini dinlemeye gelen nişanlı bir adama göz koydu.

Harbiye Açıkhava sahnesinde konser veren Bülent Ersoy, kendisini dinlemeye gelen nişanlı bir adama göz koydu.

Türk müziğinin usta isimlerinden Bülent Ersoy, önceki gün Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı. Abartılı kostümüyle dikkat çeken Ersoy, kendisini dinlemeye gelen nişanlı bir kişiye "Oğlum demeyeyim lazım olur" diyerek takıldı.

Şarkı aralarında kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet eden Bülent Ersoy, "Şu çocuk kim şu? 2'nci sıradaki. Sen oğlum. Ay dur oğlum demeyeyim lazım olur. Kim o yanındaki senin? Nişanlın mı? S... et boşver, önemli değil. Evladım sen onu da al." dedi.

Modacı Semih Doğruer imzalı 20 kiloluk beyaz tuvaleti 220 metre tül kullanılarak, 20 kişi tarafından 40 günde hazırlandı. Fransız dantelinden yapılan elbise için ise 15 kişi çalıştı. Bülent Ersoy'un sahne kıyafetleri 35 kişinin elinden çıkmış oldu.


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