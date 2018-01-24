Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Magazin camiasında ‘Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, Bülent Ersoy'un sağlık durumuyla ilgili İnstagram hesabından bir açıklama yaptı.

ZATÜRRE OLDU

Sosyal medyadan sanat dünyasına yönelik duyurduğu ölüm haberleriyle bilinen şarkıcı Onur Akay, Bülent Ersoy'un zatürre hastalığına yakalandığını ve 19 Ocak gecesi verdiği konser sonrası hastaneye yatırıldığını açıkladı.

5 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYOR

Ersoy'un ses kısıklığı ile başlayan şikayetinin zatürre başlangıcı olduğu belirlendi. Akay, “Değerli sanatçımız 5 gündür taburcu olamadı ve Fulya'da bulunan özel bir hastanede tedavi görüyor. Kendisine acil şifalar diler, ellerinden öperim” ifadelerini kullandı.