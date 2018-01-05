Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolu el hijyeninden geçiyor

Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı korunabilmek için ilk atılması gereken adımın el hijyenine dikkat etmek gerektiğini belirten uzmanlar, ellerin sık sık yıkanmasını önererek, yıkama süresinin de en az 30 saniye olması gerektiğini vurguluyor.

Kış mevsiminde bulaşıcı hastalıkların dört bir yanda kol gezdiğini ifade eden uzmanlar, el hijyeninin yeteri kadar sağlanamadığı takdirde enfeksiyonlara davetiye çıkarıldığını savunyor. El yıkama ile belli oranda enfeksiyonların önüne geçilebileceğini paylaşan uzmanlar, el hijyenini sağlamak için fırsat buldukça ellerin yıkanması gerektiğini söylüyor.

Özellikle sosyal hayatta el temasını gerektiren alışveriş, toplu taşıma araçlarını kullanma, para alıp verme gibi tüm rutin işlemlerden sonra el temizliği için su ve antimikrobiyal olmayan katı/sıvı sabun kullanılabileceğini ifade eden uzmanlar, günlük aktiviteler sırasında cilde bulaşan mikroorganizmaların, sabun ve su ile ellerin yıkanması durumunda ciltten tamamen uzaklaştırılabileceğini dile getiriyor.

Ellerin mutlaka uygun sabunla yıkanması ve yıkama süresi en az 30 saniye olmalısı gerektiğinin üzerinde duran uzmanlar, ayrıca ellerde gözle görülür bir kirlenme olduğunda da antimikrobiyal sabun kullanılabileceğini de ifade ediyor. Önce eller su ile ıslatılarak yıkanmaya başlanması gerektiğini, sonrasında ellere 3-5 ml sabun alınıp en az 15 saniye süre ile eller ovalanmasının şart olduğunu belirten uzmanlar, ellerin ve parmakların tüm yüzeyinin sabunla kaplanmış olmasına dikkat etmenizi tavsiye ediyor.