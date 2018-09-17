Buket Aydın-Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı

Türkücü Nihat Doğan ile haber spikeri Buket Aydın arasındaki gerilim mahkemeye sıçradı. Nihat Doğan'ın iki kız çocuğunu evinde alıkoyduğu haberini sunan Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, Nihat Doğan'ın hedefi olmuştu. Mahkemeye başvuran ünlü sunucu Doğan hakkında koruma kararı aldırdı.

Nihat Doğan'ın yaşları 11 ve 17 olan iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddiaları Doğan ile Aydın arasında atışmaya sahne olmuştu. Hakkındaki iddialara sosyal medyadan yanıt veren Nihat Doğan, sert ifadeleriyle Buket Aydın'ı ve Kanal D haberi hedef almıştı. Doğan'ın ifadelerine ana haberde yanıt veren Aydın, tehdit edildiğini öne sürmüştü.

cnntürk.com.tr yer alan habere göre, bugün, Bakırköy 2. Aile Mahkemesi, Buket Aydın'ın talebi üzerine Nihat Doğan hakkında 3 ay süreyle koruma kararı verdi.

30 GÜN HAPİS YATABİLİR

Karara göre, Nihat Doğan, Buket Aydın'a yönelik tehdit, hakaret, aşağılama içeren davranışlarda bulunamayacak, ev adresine ve bulunduğu yere yaklaşamayacak, telefonve iletişim araçları ile rahatsız edemeyecek, varsa silahını polise teslim edecek, uyuşturucu, uyarıcı madde ve alkol kullanamayacak.

Nihat Doğan'ın bu kararlara aykırı hareket etmesi halinde ise, ilk seferde 3 günden 10 güne, ikinci seferde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezası verilebilecek.