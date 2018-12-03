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Buket Aydın'dan Nagehan Alçı'ya Ahmet Kural yanıtı
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Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Buket Aydın'dan Nagehan Alçı'ya Ahmet Kural yanıtı

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, köşesinde 'Yazıklar olsun Kanal D Haber' başlıklı bir yazı kaleme alan Nagehan Alçı'ya, 'Ahmet Kural'ı tanımam, tanısam da savunmam.' yanıtını verdi.

Sunucu Buket Aydın ile köşe yazarı Nagehan Alçı arasında patlak veren Ahmet Kural polemiğinde söz sırası başarılı sunucu Buket Aydın'da. Nagehan Alçı'nın "Yazıklar olsun Kanal D Haber" başlıklı köşe yazısına yanıt veren Buket Aydın, Sıla-Ahmet Kural olayında tarafsız olduğunu savunurken, "Ahmet Kural'ı tanımam, tanısam da savunmam" dedi.

Kanal D Ana Haber, şarkıcı Sıla'nın, Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiğini öne sürdüğü olayın hemen 18 saat sonrasına ait görüntülerini yayınlamıştı. Haberin ardından Kanal D Ana Haber'e Buket Aydın'a tepki gösteren Alçı, söz konusu haber için "erkek aklama destanı" demişti.

SILA HANIM İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM

İşte Buket Aydın'ın açıklamasından satırbaşları; "Kamuoyuna Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp etmesi iddiasıyla yansıyan davanın sadece bir izleyicisiyken adeta bir aktörü haline getirilmeye çalışmaktan çok büyük bir rahatsızlık duyuyorum. Olay ilk ortaya çıktığında Ahmet Kural'ın Kanal D Haber'e yapmış olduğu açıklanmanın ardından tepkilerin odağına oturtulmak istendim. Sonrasında Sıla Hanım ile telefonda görüşüp habercilik etiği çerçevesinde bu görüntüyü yayınladığımızı anlattım.

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"BURADA TEK BAŞIMA MI ÇALIŞIYORUM?"

Ardından en son bu cuma günü soruşturma dosyasına giren "olaydan sonra çekildiği iddia edilen görüntüleri" kamuoyuna sunduk. Sıla hanımın pazartesi günü gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada çok net görebileceğiniz gibi görüntülerin olaydan sonra çekildiği doğrudur. Kanal D haberin görüntüyü buzladığı iddia edilmiş. Oysa ki biz soruşturma dosyasındaki halini yayınladık. Yüce adaletin elindeki bir delili alarak herhangi bir buzlama yapmamız ve böyle yayınlamamız söz konusu değildir. Kanal D Haber'in anchorwoman'ı olarak bana gerçek anchor yok gerçek anchor değil diyenlere şu soruyu sorarım. Burada ben tek başıma mı çalışıyorum?

"SILA HANIM GÖRÜNTÜLERİ DOĞRULUYOR"

Koskoca bir ekip var. Bu görüntü getirilmiş. Ben nasıl, ne gerekçe ile bunu akıştan attırabilirim? Sıla Hanım görüntülerin olaydan sonra çekildiğini doğruluyor. Görüntüde soruşturma dosyasından alınmış. Bunu yayınlamak haber merkezimizin en doğal hakkıdır ki; tekrar söylüyorum burası benim isteklerime göre yönetilen, insanların emeğinin yok sayıldığı bir yer değil.

"BİRİNİ AKLAMA VEYA YERME ÇABAM YOK"

Haberi sunarken herhangi bir yorum zaten yapmadım. Bu davada diğer tüm davalarda olduğu gibi sadece bir haberci hassasiyetindeyim. Kimseyle bir yakınlığım herhangi birini aklama veya yerme çabam yok. Yargıya intikal etmiş bu konu çözümünü yargıda bulacaktır.

"AHMET KURAL'I TANISAM DA SAVUNMAZDIM"

Ahmet Kural'ı tanımam; tanısam da savunmazdım. Buradaki sıkıntı haber merkezimizin kararının benim üzerimden sorgulanmasıdır. Bu da iyi niyetin çok dışında bir tutumdur. Haber Emrullah Erdinç'in özel haberidir. Yayınlandığından da en tepeden en aşağıya herkesin haberi vardır. Kanal D Haber'in yönetim anlayışı bu şekildedir. Esasen etik olmayan ise dostluklar, arkadaşlıklar üzerine bir yönetim tarzını benimsememizin istenmesidir."

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"ESAS AHMET KURAL ŞİDDET GÖRDÜ" DEYİN, TAM OLSUN!

Nagehan Alçı, bugün yazdığı yazdığı Buket Aydın'ı hedef alarak "Kanal D'nin haberinde bunlar Sıla'nın "Dayak yediğinin ertesi günü çok eğlendiği anlar" olarak sunulan görüntülerin peşine ekleniyor. Yani Sıla'nın darp raporunun düzmece olduğunu ima edip, Ahmet Kural'ın açıklamalarını vererek açıkça bir "erkek aklama destanı" yazmışlar. Utanmayın, bir de "Esas Ahmet Kural şiddet gördü" deyin de tam olsun! Üstelik bunu bir kadın sunucu yapıyor. Buket Aydın'ın tavrı beni bir kadın olarak çok üzdü. Bu çirkin "sözde haber"in yayınlanmasına izin vermemeliydi. O görüntüleri yorumsuz yayınlayabilir ama zaten şiddet görmüş kadını bir kez daha hedef alması kabul edilemez. Eğer Buket gerçekten anchorwoman ise tüm yetki onda demektir. Kadına şiddeti aklayan bu haberin tüm sorumluluğu kendisinde demektir. Tavrını koymalıydı ve "Bu çirkin haber girmeyecek arkadaşlar" demeliydi." dedi.


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