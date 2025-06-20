İzmir’in iki büyük ilçesi Buca ve Karabağlar’da belediyelerde çalışan işçiler, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemine başladı. Buca Belediyesi'nde 1763 işçi 18 Haziran’dan bu yana grevdeyken, Karabağlar’da ise 900 işçi bugün yarım gün çalışmayı durdurdu.

Buca’da çöp yığınları oluştu, halk tepkili

Özellikle temizlik işçilerinin greve katılmasıyla birlikte Buca’nın birçok noktasında çöp yığınları oluştu, kötü kokular yayılmaya başladı. İlçe sakinleri hem belediyeye hem de süreci çözemeyen taraflara tepkili.

İşçilerden Ayça Pektaş, “Üç gündür grevdeyiz. Belediye başkanıyla görüştük ancak henüz net bir çözüm sunulmadı. Alacaklarımız ödenmeden ve düzenli maaş teminatı verilmeden geri dönmeyeceğiz,” dedi.

Karabağlar’da da maaş ödemeleri yapılmıyor

Karabağlar Belediyesi’nde çalışan 900 işçi de aynı sorunları yaşadıkları gerekçesiyle bugün yarım gün iş bıraktı. İşçiler, maaşlarının ödenmemesinin hem aile düzenlerini hem de geçimlerini ciddi şekilde etkilediğini vurguluyor.

Her iki ilçedeki belediye yönetiminin nasıl bir adım atacağı merakla beklenirken, grevlerin uzaması halinde temizlik, park, bakım ve teknik hizmetlerde büyük aksamaların yaşanabileceği belirtiliyor.