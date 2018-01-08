Bu noktalara dikkat etmezseniz implantlarınız en fazla 3 sene dayanır!

İmplanta iyi bakılmadığı durumlarda ağızda kemik erimesinin ortaya çıkabileceğini hatırlatan uzmanlar, implant tedavisinin normal şartlar altında ömür boyu kullanılmasının planlandığını belirtiyor. Fakat ağızda implantı bulunan kişilerin diş bakımlarını aksatmaları halinde büyük sakıncaların ortaya çıkabileceğini savunan uzmanlar, bu kişilerin diş bakımlarına daha fazla özen göstermesinin şart olduğunu dile getiriyor.

Uzmanlar implantın bakterilerden etkilenebileceği noktanın diş etiyle implantın birleştiği nokta olduğu üzerinde dururken, İmplantın çevresindeki diş etinden içeriye giren bakterilerin ağza iyi bakım yapılmıyorsa kemiği eritmeye başladığını ve birkaç yıl sonra implantların sallanır hale geldiğini belirtiyor.

İmplantlarınızın sağlamlığını korumasını istiyorsanız öncelikle diş fırçalama işlemini çok iyi bir şekilde yapmanız gerektiğinin üzerinde duran uzmanlar, özellikle implant çevresi diş etinin bastırmadan ama uzun süre fırçalanması hem o bölgedeki bakteri sayısını azaltacak, hem de diş etine masaj yaparak kan dolaşımını arttıracağınızı dile getiriyor.

Diş fırçalama işleminin yanı sıra diş ipi kullanımının da alışkanlık haline getirilmesinin önemli bir nokta olduğunu hatırlatan uzmanlar, dişleriniz arasında eğer yeteri kadar boşluk varsa ara yüz fırçasıyla da implant çevresi bakteri plağından arındırılması gerekmektedir.

Tüm bu temizlik işlemlerinden sonra ağız duşu ile diş çevrelerinin yıkanması veya ağız suyu ile ağzın çalkalanması, bakteri sayısını iyice azaltacak ve implant çevresi diş etinin sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır.

İmplantlarımızın sağlıklı kalmasını sağlayan en önemli etkenlerden birinin tükürüğümüz olduğunu savunan uzmanlar, hem içerik, hem de kıvam olarak tükürüğün doğru yapıda olması implantlarımızı ve dişlerimizi bakterilere karşı koruduğunun altını çiziyor.