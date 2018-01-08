Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Bu noktalara dikkat etmezseniz implantlarınız en fazla 3 sene dayanır!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Bu noktalara dikkat etmezseniz implantlarınız en fazla 3 sene dayanır!

Uzmanlar implant tedavisi için kendilerine gelen ve tedavi uyguladıkları hastaların bu operasyon sonrasında ağız bakımlarına daha fazla önem vermesi gerektiğinin altını çiziyor.

İmplanta iyi bakılmadığı durumlarda ağızda kemik erimesinin ortaya çıkabileceğini hatırlatan uzmanlar, implant tedavisinin normal şartlar altında ömür boyu kullanılmasının planlandığını belirtiyor. Fakat ağızda implantı bulunan kişilerin diş bakımlarını aksatmaları halinde büyük sakıncaların ortaya çıkabileceğini savunan uzmanlar, bu kişilerin diş bakımlarına daha fazla özen göstermesinin şart olduğunu dile getiriyor.

Uzmanlar implantın bakterilerden etkilenebileceği noktanın diş etiyle implantın birleştiği nokta olduğu üzerinde dururken, İmplantın çevresindeki diş etinden içeriye giren bakterilerin ağza iyi bakım yapılmıyorsa kemiği eritmeye başladığını ve birkaç yıl sonra implantların sallanır hale geldiğini belirtiyor.

İmplantlarınızın sağlamlığını korumasını istiyorsanız öncelikle diş fırçalama işlemini çok iyi bir şekilde yapmanız gerektiğinin üzerinde duran uzmanlar, özellikle implant çevresi diş etinin bastırmadan ama uzun süre fırçalanması hem o bölgedeki bakteri sayısını azaltacak, hem de diş etine masaj yaparak kan dolaşımını arttıracağınızı dile getiriyor.

Diş fırçalama işleminin yanı sıra diş ipi kullanımının da alışkanlık haline getirilmesinin önemli bir nokta olduğunu hatırlatan uzmanlar, dişleriniz arasında eğer yeteri kadar boşluk varsa ara yüz fırçasıyla da implant çevresi bakteri plağından arındırılması gerekmektedir. 

Tüm bu temizlik işlemlerinden sonra ağız duşu ile diş çevrelerinin yıkanması veya ağız suyu ile ağzın çalkalanması, bakteri sayısını iyice azaltacak ve implant çevresi diş etinin sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır.

İmplantlarımızın sağlıklı kalmasını sağlayan en önemli etkenlerden birinin tükürüğümüz olduğunu savunan uzmanlar, hem içerik, hem de kıvam olarak tükürüğün doğru yapıda olması implantlarımızı ve dişlerimizi bakterilere karşı koruduğunun altını çiziyor. 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Akşener’den Bahçeli’ye : Ne yapacağımıza kendimiz karar veririz!
Verem Yeşil Çam filmlerimde bıraktığımız bir hastalık değil!
Ergenler arasında yayılan Ortoreksiya nevroza hastalığına dikkat
İlber Ortaylı: Türk çocuğu yetiştirme tarzımız ahmakça
Kış tatili yapayım derken kalp krizi geçirmeyin
Bu noktalara dikkat etmezseniz implantlarınız en fazla 3 sene dayanır!
Astım hastaları spor yapabilir!
Sömestr Tatilinde çocuklarınızı korumak sizin elinizde
Gülten Akın’ın şiirleri ilk kez seslendirilecek
-
Çok Okunanlar
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
Bordo Bereliler 2: Afrin, 'motor' dedi
Bordo Bereliler 2: Afrin, 'motor' dedi
Seren Serengil ile Hande Yener mahkemelik oldu
Seren Serengil ile Hande Yener mahkemelik oldu
Galatasaray'a nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok
Galatasaray'a nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok
150 TL'ye yataklı sinema keyfi
150 TL'ye yataklı sinema keyfi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Son Haberler
Akşener’den Bahçeli’ye : Ne yapacağımıza kendimiz karar veririz!
Akşener’den Bahçeli’ye : Ne yapacağımıza kendimiz karar veririz!
Verem Yeşil Çam filmlerimde bıraktığımız bir hastalık değil!
Verem Yeşil Çam filmlerimde bıraktığımız bir hastalık değil!
Ergenler arasında yayılan Ortoreksiya nevroza hastalığına dikkat
Ergenler arasında yayılan Ortoreksiya nevroza hastalığına dikkat
İlber Ortaylı: Türk çocuğu yetiştirme tarzımız ahmakça
İlber Ortaylı: Türk çocuğu yetiştirme tarzımız ahmakça
Kış tatili yapayım derken kalp krizi geçirmeyin
Kış tatili yapayım derken kalp krizi geçirmeyin
Bu noktalara dikkat etmezseniz implantlarınız en fazla 3 sene dayanır!
Bu noktalara dikkat etmezseniz implantlarınız en fazla 3 sene dayanır!
Astım hastaları spor yapabilir!
Astım hastaları spor yapabilir!
Sömestr Tatilinde çocuklarınızı korumak sizin elinizde
Sömestr Tatilinde çocuklarınızı korumak sizin elinizde
Gülten Akın’ın şiirleri ilk kez seslendirilecek
Gülten Akın’ın şiirleri ilk kez seslendirilecek
Elektirikli araçlar için altyapıyı geliştirmek şart
Elektirikli araçlar için altyapıyı geliştirmek şart
Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması
Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması
Bahçeli, 2019 seçimlerinde yokum dedi
Bahçeli, 2019 seçimlerinde yokum dedi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık