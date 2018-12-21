Bu haftanın vizyona girecek 12 filmi

1) Hayatım Yalan

Peter Segal'in yönettiği, başrolünde Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez'in rol aldığı romantik komedi türündeki film izleyici ile buluşacak. Film; gerçekleştiremediği hayallerinin mutsuzluğunu yaşayan bir kadının hayatında yeni bir sayfa açma hikayesini konu ediniyor.

2) Aşkın Algoritması

Drake Dromus'un yönetmen koltuğuna oturduğu bilim kurgu türündeki filmin başrollerini Ewan McGregor ve Lea Seydoux paylaşıyor. Film;

"Sınırları zorlayan teknoloji sayesinde bilgisayarda yapılan simülasyonların ilişkilerin uyumunu ve ömrünü belirlediği bir dünyada; Cole ve Zoe, ideal android eşler tasarlayan ve bu teknolojiyi geliştiren bir şirkette çalışan iki mühendistir. Aralarındaki profesyonel ilişki, zamanla romantik bir boyuta evrilir. Fakat android robotlardan Ash'in de Zoe'ye ilgi duymaya başlaması, Zoe'nin bazı gerçeklerle yüzleşmesine yol açar."

3) Bumblebee

Transformers serisinin sevilen karakterlerinden birini odağına alan "Bumblebee"; 1987 yılında kaçak durumundaki Bumblebee ile onu bir hurdalıkta bulan Charlie'nin hikayesini ele alıyor.

4) Soğuk Savaş

Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin bu yıl Cannes'dan "En İyi Yönetmen" ödülüyle döndüğü filmi "Soğuk Savaş"; 1950'lerin kıta Avrupası'ndaki tekinsiz Soğuk Savaş atmosferinde, çok farklı geçmişlere ve kişiliklere sahip olsalar da tutkulu bir aşk yaşayan bir çiftin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

5) Garantili Ölüm

om Edmunds'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Garantili Ölüm", 9 kez intihar girişiminde bulunan William Morrison'ın kendini öldürmesi için yaşlı bir kiralık katille anlaşması akabinde başlayan hikayeyi konu ediniyor.

6) Ruh Çağırma Seansı

Ben Demaree'nin yönettiği ve Mischa Barton'un başrolünde oynadığı "Ruh Çağırma Seansı"; üzerinde çalıştığı kitap projesini sonuçlandırmak adına kendini arkadaşlarıyla birlikte kötü ruhların dahil olduğu bir oyunda bulan genç bir kızın hikayesini konu ediniyor.

7) Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü

Leon Ding'in yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon türündeki yapımı "Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü" adlı serinin beşinci filminde Ayı Kardeşler ve Oduncu Vik'in maceraları devam ediyor.

8) Kurtlar ve Çakallar

M.Bilgehan Karaca'nın yönettiği "Kurtlar ve Çakallar", 12 Eylül Darbesi'nin rüzgarının estiği yıllarda Mamak Cezaevi'nde aynı hücrede kalan farklı görüşlere sahip iki adamın hikayesini anlatıyor.

9) Yanımda Kal

Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral'ın başrollerini paylaştığı "Yanımda Kal", tüm hayatını işine adamış bir genç ile tesadüfi bir şekilde tanıştığı kızın hikayesini anlatıyor.

10) Görülmüştür

Çektiği kısa filmlerle tanınan Serhat Karaaslan'ın ilk uzun metraj filmi olan "Görülmüştür", İstanbul'da bir cezaevinde mahkumlara gelen mektupları kontrol eden bir memurun, mektubun birinden çaldığı fotoğraftaki bir kadını takıntı haline getirmesini anlatıyor.

11) Sükut Evi

Cafer Özgül'ün yazıp yönettiği; Melih Selçuk, Ece Özdikici, Mehmet Özgür ve Emel Çetin'in oynadığı "Sükut Evi", ruhundaki boşluğu doldurmak adına işini ve sevdiklerini arkasında bırakıp bir arayışa giren genç bir adamın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

12) Zerk

Battal Karslıoğlu'nun yönettiği haftanın yerli korku filmi "Zerk", geçmişte yaşanmış trajik bir olayı sürekli olarak kabuslarında gören bir adamın bu vakayı araştırmasını konu alıyor.