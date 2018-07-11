BTK'ya Göre Kızlar Stres, Erkekler Hava Atmak İçin Oyun Oynuyor

Bilgisayar oyunlarının oyuncu üzerindeki etkilerine yönelik araştırma yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ilginç bir sonuca vardı. Varılan sonuca göre ızlar, sanal ortamda stres atıp zaman öldürmek için eğitsel ve zekâ oyunlarını tercih ederken erkekler, hava atmak için aksiyon, macera, strateji ve sportif oyunlara yöneliyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre BTK'dan yapılan açıklamada, cinsiyetin oyun oynama alışkanlıklarını etkilediği ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi: “Erkek öğrencilerin, kız öğrencilerden daha ciddi bir şekilde bilgisayar oyunlarının etkilerine maruz kaldığı görülmüştür. Erkekler daha çok aksiyon-macera, strateji, spor ve çevrim içi şiddet içerikli oyunları tercih ederken, kızlar eğitsel soru-cevap ve zekâ oyunlarını tercih etmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda, ‘Oyun oynamanın en sevdiğiniz yönü' sorusuna kızlar ‘zaman öldürmek' ve ‘stres atmak' cevaplarını verirken, erkek öğrenciler ise ‘kendi oyuncu karakterimi oluşturmak ve seviyesini yükseltmek, kendimi diğerlerinden üstün hissetmek ve oyunlarda seviye satarak para kazanmak' şeklinde cevap vermişlerdir. Erkekler, dijital oyunlar vasıtasıyla sanal kimlikler inşa etmekte, bu durumun sorunlu kimliklerin oluşmasına neden olabileceği düşünülmektedir.”