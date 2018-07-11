Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
BTK'ya Göre Kızlar Stres, Erkekler Hava Atmak İçin Oyun Oynuyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Eğitim - - Editör: Özgür ÖZ

BTK'ya Göre Kızlar Stres, Erkekler Hava Atmak İçin Oyun Oynuyor

Herkes merak eder, niçin video oyunu oynarız. Konuya ilişkin ilginç bir cevap Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) geldi.

Bilgisayar oyunlarının oyuncu üzerindeki etkilerine yönelik araştırma yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ilginç bir sonuca vardı. Varılan sonuca göre ızlar, sanal ortamda stres atıp zaman öldürmek için eğitsel ve zekâ oyunlarını tercih ederken erkekler, hava atmak için aksiyon, macera, strateji ve sportif oyunlara yöneliyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre BTK'dan yapılan açıklamada, cinsiyetin oyun oynama alışkanlıklarını etkilediği ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi: “Erkek öğrencilerin, kız öğrencilerden daha ciddi bir şekilde bilgisayar oyunlarının etkilerine maruz kaldığı görülmüştür. Erkekler daha çok aksiyon-macera, strateji, spor ve çevrim içi şiddet içerikli oyunları tercih ederken, kızlar eğitsel soru-cevap ve zekâ oyunlarını tercih etmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda, ‘Oyun oynamanın en sevdiğiniz yönü' sorusuna kızlar ‘zaman öldürmek' ve ‘stres atmak' cevaplarını verirken, erkek öğrenciler ise ‘kendi oyuncu karakterimi oluşturmak ve seviyesini yükseltmek, kendimi diğerlerinden üstün hissetmek ve oyunlarda seviye satarak para kazanmak' şeklinde cevap vermişlerdir. Erkekler, dijital oyunlar vasıtasıyla sanal kimlikler inşa etmekte, bu durumun sorunlu kimliklerin oluşmasına neden olabileceği düşünülmektedir.”


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Darksiders III 3 ön siparişe açıldı oyunun fiyatı cep yakıyor
Tokyo Ghoul oyunu re Call to Exist ne zaman çıkıyor
BTK'ya Göre Kızlar Stres, Erkekler Hava Atmak İçin Oyun Oynuyor
Anthem için 20 dakikalık yeni bir oynanış videosu yayınlandı - Boss savaşıda var!
3 Aylık PlayStation Plus indirime girdi
Hitman 2 nerede geçecek
Darksiders III 3 resmi çıkış tarihi duyuruldu Ne zaman çıkıyor
Rocket League Xbox Game Pass servisine geliyor
Titanfall Online iptal edildi
-
Çok Okunanlar
Glass filmi için ilk poster yayınlandı
Glass filmi için ilk poster yayınlandı
AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt
AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt
Cyberpunk 2077 ve İstanbul 2077 fragmanı!
Cyberpunk 2077 ve İstanbul 2077 fragmanı!
Leo DiCaprio ve Brad Pitt, Tarantino filminde buluştu!
Leo DiCaprio ve Brad Pitt, Tarantino filminde buluştu!
Mount Blade II Bannerlord ne zaman çıkacak Çıkış tarihi
Mount Blade II Bannerlord ne zaman çıkacak Çıkış tarihi
Avengers 4'te Hawkeye olacak mı
Avengers 4'te Hawkeye olacak mı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Darksiders III 3 ön siparişe açıldı oyunun fiyatı cep yakıyor
Darksiders III 3 ön siparişe açıldı oyunun fiyatı cep yakıyor
Tokyo Ghoul oyunu re Call to Exist ne zaman çıkıyor
Tokyo Ghoul oyunu re Call to Exist ne zaman çıkıyor
BTK'ya Göre Kızlar Stres, Erkekler Hava Atmak İçin Oyun Oynuyor
BTK'ya Göre Kızlar Stres, Erkekler Hava Atmak İçin Oyun Oynuyor
Anthem için 20 dakikalık yeni bir oynanış videosu yayınlandı - Boss savaşıda var!
Anthem için 20 dakikalık yeni bir oynanış videosu yayınlandı - Boss savaşıda var!
3 Aylık PlayStation Plus indirime girdi
3 Aylık PlayStation Plus indirime girdi
Hitman 2 nerede geçecek
Hitman 2 nerede geçecek
Darksiders III 3 resmi çıkış tarihi duyuruldu Ne zaman çıkıyor
Darksiders III 3 resmi çıkış tarihi duyuruldu Ne zaman çıkıyor
Rocket League Xbox Game Pass servisine geliyor
Rocket League Xbox Game Pass servisine geliyor
Titanfall Online iptal edildi
Titanfall Online iptal edildi
Steam 2018 en çok satan oyunları ne
Steam 2018 en çok satan oyunları ne
CNN Türk yorumcusu Nebi Miş kimdir kaç yaşında nerelidir?
CNN Türk yorumcusu Nebi Miş kimdir kaç yaşında nerelidir?
Çorlu'da yolcu treni raydan çıktı ölü ve yaralılar var
Çorlu'da yolcu treni raydan çıktı ölü ve yaralılar var

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık